В РФ начнут строить газопровод "Сила Сибири – 2" и его участок "Союз Восток"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России в скором времени начнутся работы по строительству газопровода "Сила Сибири – 2" и его монгольского участка "Союз Восток". Об этом рассказал Владимир Путин в ходе форума "Российская энергетическая неделя".

По его словам, власти намерены расширять географию поставок ресурсов.

"Уже в ближайшее время определим для этого ключевые объекты инфраструктуры, начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как "Сила Сибири – 2" и его монгольский участок "Союз Восток", – цитирует Путина ТАСС.

Кроме того, президент РФ поручил кабмину России продлить действие программы социальной газификации. Также по поручению российского лидера правительство совместно с "Газпромом" должно включить в программу медицинские организации.

В ходе выступления на форуме Путин также подчеркнул, что меры Запада являются "шулерскими уловками" и "беспардонным шантажом". Российский лидер отметил, что РФ не будет предоставлять ресурсы государствам по установленным ими ценам.

Путин считает, что Европа начнет "печатать деньги" из-за роста цен на энергоносители

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