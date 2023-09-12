Путин рассказал, когда начнется закупка отечественных автомобилей для чиновников

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Закупки отечественных автомобилей для чиновников начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

"Вопрос в практическом плане стоит о закупках, сейчас будут закупать", – заявил Путин, отвечая на вопрос о том, когда чиновники пересядут на отечественные машины.

Также он рассказал, что отечественные машины выглядят поскромнее иномарок, однако чиновникам необходимо их использовать.

"Вы знаете, в 1990-е годы машин-то не было, а сейчас есть. Они, может быть, поскромнее выглядят, чем "Мерседесы" или "Ауди", которые тогда начали закупать в огромных количествах, но ничего", – добавил Путин.

Как сообщил президент России, необходимо брать пример с Индии, которые делают упор на использование транспорта, выпущенного в их же стране.

Ранее Владимир Путин поручил принять меры по использованию автомобилей отечественного производства среди российских чиновников. Срок исполнения поручения был установлен до 1 февраля 2024 года.

Российский лидер ожидает, что работа над вопросом будет проделана правительством, региональными властями и управделами президента.

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