Песков заявил, что те, кто говорит о поглощении в рамках Союзного государства, не правы

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Дмитрий Песков заявил, что скептики, которые утверждают о вероятном поглощении одной из сторон в рамках Союзного государства России и Белоруссии, не правы. Об этом он сообщил в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
"Те скептики, которые говорят, что кто-то кого-то пытается проглотить или кто-то оказывается в результате принятия этих программ в положении подопечного, – они не правы. Абсолютно по сути своей не правы", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков также отметил, что проводилась очень напряженная работа по согласованию документов.
"Мы вместе прошли достаточно длительный и сложный путь по согласованию форматов нашей интеграции, нашего взаимодействия в очень-очень важных для народов двух стран областях. Прежде всего это экономика, гармонизации энергопространства – то, что было камнем преткновения много лет", – добавил он.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что в этом вопросе выигрывают обе стороны.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что реализация программы Союзного государства Белоруссии и России не ведет за собой потерю политического или экономического суверенитета обеих стран. Он отметил, что стороны специально не допускали утечек на этапе мероприятия, поскольку позиции часто менялись.
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