Новую систему госуправления могут внедрить в России в 2021 году

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Министерству экономического развития и министерству финансов до 1 октября будет поручено разработать концепцию новой системы госуправления, которая основана на логике реализации нацпроетов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, также необходимо подготовить детальный план по ее внедрению.

Премьер пояснил, что еще в прошлом году появился такой элемент в госуправлении, как национальные проекты.

"Они предполагают иной тип управления, мероприятия структурированы по срокам, по ответственным, и, что самое главное, они измеряются по вполне конкретным результатам", – приводит слова Медведева "Интерфакс".

По его словам, было принято решение распространить подобный опыт на всю систему госпрограмм.

Премьер-министр отметил, что сроки подготовки документов максимально сближены.

Национальными проектами называют инвестиционные инструменты, позволяющие направлять ресурсы на приоритетные цели. В ближайшие шесть лет на реализацию нацпроектов планируют выделить более 25,7 триллиона рублей.

Ранее Владимир Путин потребовал наладить жесткий контроль по использованию денег, выделяемых на национальные проекты. Он отметил, что основной объем работы по выполнению нацпроектов должен быть выполнен в регионах страны. В связи с этим необходимо организовать эффективное взаимодействие федерального центра и регионов, подчеркнул президент. Глава государства считает, что обычные формы финансирования недостаточны.

