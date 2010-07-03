Генпрокуратура считает рекламу в Google лазейкой для вмешательства в дела РФ

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Начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов выразил мнение, что реклама на платформах таких компаний, как Google, может быть лазейкой для вмешательства во внутренние дела России.

"Я бы хотел обратить внимание, здесь прозвучали тезисы о … Google, определенно, речь идет и о других провайдерах, которые используют свои площадки для, как они выражаются, распространения так называемой рекламы, что, скорее всего, является некой лазейкой для вмешательства в наши внутренние дела", – приводит слова Завалунова РИА Новости.

Он отметил, что подобный подход неприемлем для России.

7 сентября были зафиксировал случаи распространения политической рекламы в день тишины на площадках Google и Facebook.

В компании ответили, что подобная реклама не должна нарушать законы.

"Мы поддерживаем ответственную политическую рекламу и ожидаем, что она должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные "периоды тишины", для любых географических областей, на которые такая реклама ориентирована", – заявили в пресс-службе компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на справедливое расследование комиссии Госдумы возможного вмешательства сервисов Google и Facebook в российские выборы.

Единый день голосования прошел в России в воскресенье, 8 сентября. По всей стране состоялось более 5 тысяч выборов разного уровня.

В конце прошлого года Google уже штрафовали на 500 тысяч рублей за то, что компания не была подключена к реестру запрещенных сайтов. В результате переговоров с регулятором в Google стали фильтровать нелегальный для России контент и в апреле удаляли до 80 процентов такой информации. По данным Роскомнадзора, в мае этот показатель сократился до 67,5 процента.

