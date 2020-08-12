Путин провел телефонный разговор с Макроном

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в рамках телефонного разговора обсудили сотрудничество в области борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, главы государств выразили заинтересованность в развитии связей по политическому, торгово-экономическому и гуманитарному направлениям, а также в сфере безопасности.

"Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания", – подчеркнули в Кремле.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили текущую ситуацию в Белоруссии.

"Подробно рассмотрена обстановка в Ливанской Республике с акцентом на предпринимаемые Россией и Францией меры по оказанию гуманитарного содействия ливанскому населению после взрыва в порту Бейрута 4 августа", – добавили в Кремле.

Минздрав России во вторник, 11 августа, зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". В разговоре с Макроном Путин подтвердил, что он прошел все необходимые проверки.

