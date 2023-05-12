Песков заявил, что РФ будет защищать свои активы за рубежом

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Российская сторона продолжит защищать свои интересы по теме использования западными странами изъятых активов, речь идет как о частной, так и государственной собственности. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты задали пресс-секретарю президента РФ вопрос, станет ли Москва оспаривать юридическое заключение Еврокомиссии, которое позволяет использовать активы РФ для восстановления Украины. Также представители СМИ спросили, может ли из-за этого расшириться перечень иностранных организаций, передающихся под управление Росимущества.

"Надо посмотреть, какие обоснования они представят, это посягательство на право собственности частной, государственной или корпоративной. И в первом, и во втором, и в третьем случае это абсолютно недопустимо такие посягательства. Поэтому надо посмотреть все-таки, что они представят в качестве обоснования", – заявил Песков.

Накануне представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в ходе брифинга в Брюсселе рассказал, что в общей сложности сумма замороженных активов компаний и физлиц из РФ, которые оказались в стоп-листе Евросоюза, составляет свыше 24 миллиардов евро. Вместе с этим он подчеркнул, что эта собственность не подлежит прямой конфискации.

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