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Общество

15:49

Песков контактировал с Путиным больше месяца назад

власть общество медицина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что контактировал с Владимиром Путиным очно больше месяца назад.

Ранее у представителя Кремля был выявлен коронавирус. Информацию об этом публично подтвердил сам Песков. По его словам, лечение он получает в больнице.

30 апреля стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Михаила Мишустина. После обнаружения вируса он отправился под наблюдение врачей в клинику. Исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В конце марта коронавирус выявили у главного врача больницы № 50 в Коммунарке Дениса Проценко. Врач ранее контактировал с Владимиром Путиным, однако сообщалось, что здоровью президента ничего не угрожает.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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