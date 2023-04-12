13:08Политика
РФ намерена привлечь внимание мира к незаконной работе США по биолабораториям – Песков
Фото: 123RF/yacobchuk
Россия приложит максимум усилий для того, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к незаконной работе США по биолабораториям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы должны делать все, что возможно, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности Соединенных Штатов", – сообщил представитель Кремля.
Вместе с тем Песков добавил, что Владимир Путин проинформирован об итогах расследования обстоятельств, которые связаны с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на Украине.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об обнаружении 240 патогенов опасных болезней в четырех биолабораториях на Украине. В числе найденных возбудителей оказались патогены сибирской язвы и холеры. Сейчас специалисты военного ведомства исследуют микроорганизмы.
В ГД представили доклад комиссии, расследовавшей работу биолабораторий США на Украине
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