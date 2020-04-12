Путин утвердил членов Общественной палаты РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин утвердил новый состав президентской квоты Общественной палаты. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В утвержденный список вошли 40 человек – фермер, участник конкурса "Лидеры России. Политика", член ОНФ Олег Сирота, академик РАН Лео Бокерия, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.

Также членами палаты стали певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин и другие.

Все кандидаты имеют особые заслуги перед государством и обществом. Не менее половины из них представляют профессиональные и творческие союзы и другие объединения, защищающие интересы других людей.

Общественная палата (ОП) из 168 членов избирается каждые три года. Из них 40 членов утверждаются президентом, еще 85 выдвигаются общественной палатой субъектов РФ и 43 участника – от общероссийских общественных объединений.

