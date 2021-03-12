В Кремле прокомментировали данные о продолжительности жизни россиян

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные о сокращении на два года продолжительности жизни россиян в период пандемии коронавируса, сообщает RT.

По его словам, в Кремле ориентируются на официальные данные ведомств. Он предложил дождаться их, прежде чем что-то комментировать.

Ранее стало известно, что на фоне пандемии ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась впервые с 2003 года. По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в стране составила 71,1 года, когда как в 2019 году составляла 73,3 года. Предполагается, что вернуться к такому уровню страна сможет через три года – в 2024-м.

По прогнозам, в этом году данный показатель составит 71,7 года, в 2022-м – 72,3 года, в 2023-м – 72,9 года, в 2024-м – 73,6 года.