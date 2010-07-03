Госдума ввела наказание за нарушения управления многоквартирными домами

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, вводящий штрафы за управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, сообщает "Интерфакс".
Согласно документу, для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3-х лет, для юридических лиц – штраф в размере от 300 тысяч до 350 тысяч рублей.
Если правонарушение совершено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юрлица, предусматривается административная ответственность как для юридического лица.
Начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков ранее сообщил, что по итогам работы с населением в прошлом году зафиксировано снижение количества обращений по сравнению с 2017 годом.
По его словам, Мосжилинспекция особое внимание уделяла домам, откуда чаще всего поступали обращения граждан.
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