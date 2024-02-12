Путин проведет совещание по экономическим вопросам 12 февраля

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Владимир Путин в понедельник, 12 февраля, проведет совещание, в рамках которого на повестке дня будут стоять экономические вопросы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в рамках совещания президент России даст оценку сложившейся ситуации в области экономики, после чего обсудит экономические вопросы с представителями ведомств.

"Традиционно оно, естественно, в служебном закрытом характере происходит", – уточнил пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков добавил, что в основном на подобных мероприятиях российский лидер поднимает вопрос об общих трендах в экономике за прошедшие периоды и обсуждает основные направления будущего в этой области.

Ранее Путин заявил, что рост российской экономики оказался выше среднемировых темпов в 2023 году. ВВП страны увеличился на 3,6%, а в мире данный показатель в среднем составляет 3%. Также президент предложил обсудить планы по укреплению российской экономики до 2030 года.



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