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Общество

14:20

Песков высказался о снижении доходов россиян

власть общество

Фото: depositphotos/mizar_219842

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что снижение доходов россиян говорит о необходимости дальнейшей скоординированной работы, которая уже ведется властями.

"Ситуация в этом плане пока еще достаточно напряженная. Имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году, ведется работа", – отметил представитель Кремля.

Данные Росстата говорят о снижении на 3,5% реальных располагаемых доходов россиян по итогам 2020 года.

"Президент неоднократно называл главной задачей купирование негативных последствий кризисных мировых явлений", – добавил Песков.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян покажут положительный рост в третьем-четвертом кварталах 2021 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что экономика РФ вступила в фазу активного восстановления. Этому способствуют формирование иммунитета к COVID-19, вакцинация и настроение бизнеса.

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