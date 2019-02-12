В России могут ввести сертификаты семейного отдыха

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В нижней палате парламента поддержали идею разработать сертификаты семейного отдыха. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева ("Единая Россия"), передает Агентство "Москва".

В Госдуме прошел круглый стол, посвященный "Десятилетию детства". Окунева отметила, что для воплощения этой идеи нужно создать соответствующую инфраструктуру.

Внедрить на федеральном уровне институт сертификатов семейного отдыха предлагала секретарь общественного совета министерства образования Московской области Лариса Санатовская. Она заявила, что важны не только дети, которые получают отдых, но и их родители, и с введением сертификатов будет оказываться бюджетная поддержка родителям ребенка или его представителям.

Также Санатовская предложила установить для родителей право самим выбирать время, место и качество услуг. Окунева сказала, что в Госдуме готовы заняться проработкой этого вопроса.

"Семью совместный отдых только укрепляет. Есть практика, когда регионы принимают решение и дают возможность отдыхать даже многодетным семьям вместе. Однако, соглашусь с коллегами, что необходима инфраструктура для семейного отдыха. Мы вместе подумаем, как ее найти, и как с этим справиться. Мы готовы участвовать в этой работе и в рамках комитета, и в других формах", – заявила Окунева.

Также Окунева отметила, что введение таких сертификатов позволит решить проблему отсутствия взаимопонимания в семьях, а рекреационные учреждения "получат мотивацию для развития материально-технической базы".