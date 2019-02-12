Песков прокомментировал статью Суркова о путинской России

Дмитрий Песков назвал статью помощника главы государства Владислава Суркова "Долгое государство Путина" резонансной и глубокой.
"Статья доложена президенту – в дайджесте она, естественно, есть. Статья заметная, резонансная, глубокая", – сказал он, передает ТАСС.
При этом Песков отметил, что не знает, прочитал ли уже статью Владимир Путин.
Статья Владислава Суркова "Долгое государство Путина" была опубликована в "Независимой газете" в понедельник, 11 февраля. У страны в новом веке "будет долгая и славная история", уверен Сурков. Политик пишет, что Россия, после того, как "обрушилась с уровня СССР до уровня РФ", начала восстанавливаться и вернулась к "состоянию великой".
Ранее Дмитрий Песков назвал колонку Владислава Суркова об "идеологии будущего" сложной и требующей осмысления. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что найдутся сторонники и противники мнения Суркова.
Владислав Сурков не в первый раз публикует статьи в информационных изданиях. В апреле 2018 года он написал текст "Одиночество полукровки" для журнала "Россия в глобальной политике". Сурков предложил свой взгляд на российское прошлое и делает прогноз на будущее.
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