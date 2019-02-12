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12 февраля, 17:09

Путин предложил подумать о создании сверхзвукового пассажирского самолета

власть

12 февраля, 17:09

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Владимир Путин выступил за создание в России сверхзвукового пассажирского самолета.

"Нам сейчас надо вернуться к сверхскоростному, сверхзвуковому пассажирскому движению. Надо об этом подумать", – сказал глава государства, передает ТАСС.

В сентябре 2018 года в авиационном конструкторском бюро "Туполев" рассказали о завершении предпроектных работ по сверхзвуковому пассажирскому самолету. По расчетам воздушное судно сможет развивать скорость до 1,9 тысяч километров в час на высоте 11 километров. Первый полет сверхзвукового бизнес-джета запланирован на 2027 год.

Путин также напомнил о реализации в Казани "блестящего проекта" – Ту-160 для Вооруженных сил.

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Он является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире. Это также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Среди летчиков он получил прозвище "Белый лебедь".

власть

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