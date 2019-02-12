Послание президента Федеральному Собранию временно переедет из Кремля

Владимир Путин в этом году выступит с посланием Федеральному Собранию не в Кремле, где мероприятие проходит ежегодно. Это связано с тем, что в Большом Георгиевском зале сейчас идет ремонт.
"Это долгожданный ремонт, он скоро будет завершен, но в этот раз не успеваем к посланию", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Представитель Кремля также добавил, что место выступления пока не определено.
Ранее сообщалось, что выступление Путина состоится 20 февраля. Аккредитация для журналистов на оглашение послания откроется 15 февраля и завершится 17-го числа.
По действующим законам, каждый год президент обязан выступать с посланием к Федеральному собранию. Оно включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, связанные с законотворческой работой парламента.
В предыдущие годы президент традиционно выступал с посланием Федеральному собранию в конце года. В 2017 году мероприятие проводить не стали и перенесли его на 1 марта 2018 года.
Послание прошлого года содержало программу социально-экономических преобразований страны. Большой резонанс получила та часть, которая была посвящена новейшему российскому оружию.
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