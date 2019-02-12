В Совфеде ответили на заявление Порошенко о наличии данных о "вмешательстве" РФ

Власти Украины используют Россию в образе внешнего врага для оправдания системного кризиса в стране. Об этом в беседе с RT заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Ранее украинский лидер Петр Порошенко обвинил Россию в попытках вмешательства в президентские выборы. Он также пообещал предоставить доказательства о "влиянии" Москвы на Мюнхенском форуме по безопасности.
"Внешнеполитический курс Украины определен системным экономическим, политическим, социальным и общественным кризисом, в оправдание которого действующая украинская власть судорожно развивает виновность во всех украинских бедах внешнего врага – России", – указала Ковитиди.
Сенатор добавила, что заявления украинских политиков, касающиеся России, безосновательны, противоречивы и надуманны.
"Воспринимать озвучиваемый сегодня украинский политический бред необходимо критически и немного философски, понимая, что "все пройдет – пройдет и это", – резюмировала Ковитиди.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в попытках повлиять на президентские выборы, которые пройдут 31 марта 2019 года. В этой связи Киев намерен запретить работать на выборах российским наблюдателям.
Москва осудила действия украинских властей, обвинив их в дискриминации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что недопуск наблюдателей из России приведет к понижению уровня легитимности выборов президента Украины.
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