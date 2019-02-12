Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12 февраля, 14:35

В Совфеде ответили на заявление Порошенко о наличии данных о "вмешательстве" РФ

власть политика за рубежом

12 февраля, 14:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/Sergey Dolzhenko

Власти Украины используют Россию в образе внешнего врага для оправдания системного кризиса в стране. Об этом в беседе с RT заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко обвинил Россию в попытках вмешательства в президентские выборы. Он также пообещал предоставить доказательства о "влиянии" Москвы на Мюнхенском форуме по безопасности.

"Внешнеполитический курс Украины определен системным экономическим, политическим, социальным и общественным кризисом, в оправдание которого действующая украинская власть судорожно развивает виновность во всех украинских бедах внешнего врага – России", – указала Ковитиди.

Сенатор добавила, что заявления украинских политиков, касающиеся России, безосновательны, противоречивы и надуманны.

"Воспринимать озвучиваемый сегодня украинский политический бред необходимо критически и немного философски, понимая, что "все пройдет – пройдет и это", – резюмировала Ковитиди.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в попытках повлиять на президентские выборы, которые пройдут 31 марта 2019 года. В этой связи Киев намерен запретить работать на выборах российским наблюдателям.

Москва осудила действия украинских властей, обвинив их в дискриминации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что недопуск наблюдателей из России приведет к понижению уровня легитимности выборов президента Украины.

Читайте также

власть политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика