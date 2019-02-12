В Совфеде назвали источник проблем Евросоюза и НАТО

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Проблемы Евросоюза и противоречия в НАТО связаны с политикой США, заявил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о западных критиках России.

Венгерский дипломат обвинил западные страны, критикующие РФ, в лицемерии во время пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео. Американский политик указал, что Москва якобы хочет расколоть НАТО, а "авторитарная Россия никогде не будет другом свободе и суверенитету стран поменьше". В ответ Сиийярто заявил, что Будапешт останется надежным союзником для Вашингтона и Брюсселя, несмотря на сотрудничество с Москвой.

"Сами США очень лицемерны: они говорят одно, а делают другое. Выражают постоянную заботу о правах человека в различных странах на словах... а на самом деле — везде сеют конфликты", — отметил Цеков.

Сенатор указал, что страны, которые развивают отношения с Россией, реально оценивают ситуацию в стране и ее внешнюю политику. Они понимают, что РФ не несет никакой угрозы, а проблемы ЕС и НАТО связаны с действиями американских властей.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на требование Вашингтона проводить жесткую политику в отношении России и Китая. Он указал, что Будапешт планирует сохранить членство в НАТО и вместе с тем развивать экономическое сотрудничество с Москвой.

