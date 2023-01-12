РФ столкнулась с чудовищными фальсификациями в западных СМИ в 2022 году – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В минувшем году Россия столкнулась с чудовищными фальсификациями западных средств массовой информации, откровенной пропагандой занимались даже старейшие издания, заявил Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы все столкнулись с чудовищными фальсификациями в западных медиа, пропагандой в худших традициях занимаются и старейшие, некогда уважаемые издания, и новые ресурсы блогосферы", – сказал председатель правительства РФ на церемонии вручения премий кабмина в области СМИ.

По словам Мишустина, сегодня работа иностранных журналистов представляет собой агрессивные нападки на Россию.

Ранее сообщалось, что основатель телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов и корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный стали лауреатами премии правительства России в области средств массовой информации за 2022 год. Также обладателями награды стали порядка 20 военкоров и журналистов.

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