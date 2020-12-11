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Владимир Путин заявил о необходимости соответствия новых законов духу Конституции России. Об этом президент сообщил на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

"На что хотел бы обратить внимание: сейчас, вы видите, Государственная дума и Совет Федерации принимают законы в развитие новых положений Конституции. Здесь, конечно, очень важно, чтобы эти федеральные законы в точности соответствовали букве и духу поправок в Конституцию", – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Ранее Путин подписал пакет законов о верховенстве Конституции. Пакет предусматривает поправки в виде пяти инициатив в более 110 законодательных актов РФ, среди которых шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за изменения высказались 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. 4 июля поправки вступили в силу.

