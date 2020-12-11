Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин заявил о необходимости соответствия новых законов духу Конституции России. Об этом президент сообщил на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
"На что хотел бы обратить внимание: сейчас, вы видите, Государственная дума и Совет Федерации принимают законы в развитие новых положений Конституции. Здесь, конечно, очень важно, чтобы эти федеральные законы в точности соответствовали букве и духу поправок в Конституцию", – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Ранее Путин подписал пакет законов о верховенстве Конституции. Пакет предусматривает поправки в виде пяти инициатив в более 110 законодательных актов РФ, среди которых шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.
Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за изменения высказались 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. 4 июля поправки вступили в силу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: