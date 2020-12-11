Путин высказался о многообразии полов у людей в ряде стран

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Многообразие полов у людей, фиксируемое в ряде стран, для России является неприемлемым. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

"Существует очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за то, как и что распространяется, с защитой наших фундаментальных ценностей, на которых основано наше общество", – приводит слова российского лидера РИА Новости.

Президент отметил, что в некоторых странах даже сложно перечислить количество полов.

"Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело", – обратил внимание российский лидер. При этом Путин подчеркнул, что у России свои культура и история.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил о необходимости быстрого реагирования на явное нарушение прав российских журналистов за рубежом.