Путин заявил, что заказчики по делу Немцова найдены

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека заявил, что исполнители и заказчики по убийству Бориса Немцова найдены. Стенограмма с закрытой встречи опубликована на сайте Кремля.
"Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики", – сказал президент РФ.
Он также отметил, что причастные к убийству Галины Старовойтовой найдены, посажены и понесли ответственность.
Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных вынес приговор исполнителям преступления.
Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев получили от 11 до 20 лет колонии строгого режима.
В феврале 2020 года была опубликована фотография из исправительной колонии № 3 Иркутской области. На ней, предположительно, Заур Дадаев и другие осужденные сидят за огромным столом, где лежат фрукты, шашлык и сок. ФСИН обещал провести проверку.
Ранее на встрече с правозащитниками Путин заявил, что нельзя запрещать высказывать оценку работы органов власти. "Ни в коем случае нельзя запрещать оценку деятельности органов власти, это абсолютно точно совершенно", – отметил президент РФ.
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