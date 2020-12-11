Путин считает, что нельзя запрещать оценивать деятельность власти

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Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека заявил, что нельзя запрещать высказывать оценку работы органов власти.
"Ни в коем случае нельзя запрещать оценку деятельности органов власти, это абсолютно точно совершенно", – отметил глава государства.
Ранее Путин поговорил по телефону с 97-летней Натальей Донсковой из Ставропольского края, которая в рамках акции "Елка желаний" загадала желание пообщаться с президентом РФ.
Владимир Путин предложил странам ЕАЭС совместно испытать вакцины от COVID-19