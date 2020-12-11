Путин оценил идею регистрации иностранных интернет-платформ в России

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин оценил идею регистрации иностранных интернет-платформ в правовом поле России, сообщает РИА Новости.
По мнению президента, работу этих структур в стране можно и нужно совершенствовать.
Как подчеркнул глава государства, зарубежные интернет-платформы пользуются технологическими преимуществами. По его мнению, Россия в свое время упустила этот момент, но активно сейчас работает по развитию технологий.
"Как вы видите, активно работаем и в сфере интернета, и в сфере искусственного интеллекта. У нас есть все шансы сделать серьезный, значительный рывок вперед. Над этим будем работать, создавать новые возможности. Вот здесь самое главное, то, чем мы должны заниматься", – сказал Путин.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает уголовное наказание за злостное уклонение от включения в перечень физлиц-иноагентов.
Согласно проекту закона, неисполнение обязанностей по представлению в Минюст заявления о включении в реестр физлиц-иноагентов, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за такое же деяние, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов. За это также может грозить лишение свободы сроком на пять лет либо принудительные работы на тот же срок.
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