Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин продлил действие закона о "заморозке" накопительной части пенсии до 2021 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В конце ноября Госдума одобрила законопроект о продлении накопительной части пенсии. Теперь Пенсионный фонд будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса. Документ затронет только тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии. С 2014 года шесть процентов от зарплаты россиян отчисляются в накопительную часть пенсии на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане распоряжались ими самостоятельно и могли направить средства на формирование собственных пенсионных накоплений.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что "заморозка" накопительной части пенсии сэкономила федеральному бюджету около двух триллионов рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: