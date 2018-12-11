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Владимир Путин продлил действие закона о "заморозке" накопительной части пенсии до 2021 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце ноября Госдума одобрила законопроект о продлении накопительной части пенсии. Теперь Пенсионный фонд будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса. Документ затронет только тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии. С 2014 года шесть процентов от зарплаты россиян отчисляются в накопительную часть пенсии на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане распоряжались ими самостоятельно и могли направить средства на формирование собственных пенсионных накоплений.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что "заморозка" накопительной части пенсии сэкономила федеральному бюджету около двух триллионов рублей.

