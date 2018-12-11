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Политика

11 декабря, 10:19

В Госдуме отреагировали на заявление Помпео об отправке Ту-160 в Венесуэлу

власть политика безопасность

Фото: AP/Pablo Martinez Monsivais

Заявление госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего отправку российских ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу пустой тратой госсредств, прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По мнению депутата, Помпео "озвучил свои страхи". "Сколько они размещают средств ПРО и вооруженных сил на территории Польши и Прибалтики – на воре и шапка горит", – заявил Шерин в беседе с RT. Он напомнил, что американские власти "продолжают пичкать своими базами весь мир", но при этом испугались двух российских самолетов.

"Если Америка за счет военных баз пытается скрыть разворовывание военных средств, это их проблемы", – подытожил парламентарий.

Накануне Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, грузовой Ан-124 и Ил-62. Преодолев более десяти тысяч километров, самолеты совершили посадку в международном аэропорту Майкетия. Как подчеркнули в Минобороны, перелет проходил в полном соответствии с международным правом.

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