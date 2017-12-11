Минтруд в преддверии Нового года напомнил госкомпаниям о запрете на подарки

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Минтруд России в преддверии Нового года напомнил ведомствам и госкомпаниям о запрете дарить и получать подарки.

"Положения антикоррупционного законодательства и гражданского кодекса РФ содержат запрет на дарение подарков работникам отдельных организаций, лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей", – говорится в заявлении на сайте министерства.

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

"Получение должностным лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность", – подчеркнули в пресс-службе.

Руководителям рекомендовали провести персональные беседы с работниками.