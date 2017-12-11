Россия готова к открытию прямого воздушного сообщения с Египтом – Путин

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Россия в целом готова к открытию прямого воздушного сообщения с Египтом, сообщил Владимир Путин.

По его словам, протокол могут подписать уже в ближайшее время, передает ТАСС.

Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили возобновление прямого авиасообщения в Каире, куда глава российского государства отправился 11 декабря.

Еще одной темой встречи стали вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Полеты в Египет прервали в ноябре 2015 года после теракта на борту российского самолета. В комитете по туризму Египта отмечают, что готовят для россиян новые курорты, которые отдыхающие еще не видели.