Фото: фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить в России давать чаевые. Такая мера, по его мнению, поможет искоренить коррупцию, сообщает ТАСС.
По его словам, государство и общество порождают взяточничество, и с этим надо бороться. "Это инфекция, это заболевание, которое охватывает всех", – заявил политик.
Он отметил, что люди сами порождают коррупцию. "Давайте запретим в родильном доме давать, в детском саду, в школе, вузе, официантам запретим давать, в парикмахерской, за любые услуги. Есть зарплата, какие чаевые? Мы сами порождаем, а то не дашь – тебя будут хуже обслуживать, и каждый человек старается обогнать кого-то и тоже побольше дать, а не успел дать денег – и ты пострадаешь. Все оказываются жертвами коррупции", – заметил Жириновский.
Для того, чтобы искоренить коррупцию, он также предлагает уравнять уровень благосостояния. "Мы бедных пытаемся заставить, чтобы они не брали взятки, но сперва они должны стать богатыми", – сказал глава ЛДПР.
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