Фото: фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить в России давать чаевые. Такая мера, по его мнению, поможет искоренить коррупцию, сообщает ТАСС.

По его словам, государство и общество порождают взяточничество, и с этим надо бороться. "Это инфекция, это заболевание, которое охватывает всех", – заявил политик.

Он отметил, что люди сами порождают коррупцию. "Давайте запретим в родильном доме давать, в детском саду, в школе, вузе, официантам запретим давать, в парикмахерской, за любые услуги. Есть зарплата, какие чаевые? Мы сами порождаем, а то не дашь – тебя будут хуже обслуживать, и каждый человек старается обогнать кого-то и тоже побольше дать, а не успел дать денег – и ты пострадаешь. Все оказываются жертвами коррупции", – заметил Жириновский.

Для того, чтобы искоренить коррупцию, он также предлагает уравнять уровень благосостояния. "Мы бедных пытаемся заставить, чтобы они не брали взятки, но сперва они должны стать богатыми", – сказал глава ЛДПР.