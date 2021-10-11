Путин заявил о хорошем урожае в России в 2021 году

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Владимир Путин поздравил всех причастных с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и отметил хороший урожай в России в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.
"Во многом благодаря вашему добросовестному, самоотверженному труду даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия", – сказал Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса.
Глава государства отметил, что российские производители имеют все возможности для оснащения отечественного рынка сельскохозяйственной продукцией и укрепления на ведущих позициях в мире, что наблюдается уже сегодня по ряду направлений.
"Концентрация финансовых, научных ресурсов, производственного потенциала агробизнеса, четкие планы реализации проектов позволят эффективно решать сложнейшие задачи в сфере продовольственной безопасности. Наращивать производство экологически чистых продуктов питания", – отметил Путин.
Ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что в России не наблюдается дефицита твердых сортов пшеницы, используемых для производства макарон.
В текущем году площадь посевных площадей была увеличена до 680 тысяч гектаров против 620 тысяч в прошлом году. Кроме того, увеличился и импорт пшеницы, тогда как экспорт, наоборот, снизился.
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