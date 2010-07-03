Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

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Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ обеспечит ускоренное развитие искусственного интеллекта и проведение научных исследований в этой области. Также он повлияет на повышение доступности информации и совершенствование системы подготовки кадров в этой сфере.

Отмечается, что приоритетные направления развития искусственного интеллекта будут определяться главой государства исходя из национальных целей и стратегических задач.

Правительство должно до 15 декабря обеспечить, чтобы соответствующие указу изменения были внесены в национальную программу "Цифровая экономика". Также оно должно будет предусматривать ассигнования на реализацию всех мер в рамках нацстратегии при формировании в 2020–2030 годах проектов федеральных бюджетов.

Помимо этого, Путин поручил кабмину ежегодно предоставлять ему доклад о ходе реализации программы.

Ранее Владимир Путин призвал развивать технологии искусственного интеллекта, которые помогут принимать быстрые решения и повысят эффективность управления.

Глава государства напомнил, что борьба за лидерство в сфере технологий уже стала "полем глобальной конкуренции". Путин назвал искусственный интеллект одним из ключевых направлений в технологическом развитии, которое и будет определять будущее мира. Российский лидер отметил огромное влияние таких разработок на экономику, производительность труда, эффективность управления, а также на образование, здравоохранение и повседневную жизнь людей.