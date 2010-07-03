Путин обсудил с главой Туркмении поставки Aurus

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Владимир Путин обсудил поставки автомобилей Aurus в Туркмению с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Мы сделаем заявку на автомобили Aurus, седан. Поэтому первую партию собираемся закупить, если не возражаете. Она была представлена на выставке (Türkmen sährasy-2019. – Прим. ред.)", – сообщил Бердымухамедов.

Президент России в ответ поблагодарил коллегу за проявленный интерес к российскому семейству автомобилей представительского и высшего класса.

На выставке в Международном морском порту Туркменбаши в августе этого года были представлены лидеры мирового автомобилестроения – Mercedes-Benz, BMW, Bentley, Toyota и другие. Самым посещаемым экспонатом стал российский лимузин Aurus Senat кабриолет.

На первом Каспийском экономическом форуме (КЭФ) премьер-министр РФ Дмитрий Медведев показал Бердымухамедову Aurus Senat цвета lustre white (искрящийся белый). Туркменский лидер и глава российского кабмина обсудили достоинства машины, после чего Бердымухамедов сказал, что Ашхабад намерен приобрести всю линейку представительских Aurus. "Заявка принята", – ответил Медведев.

В конце лета в Москве состоялось торжественное открытие галереи Aurus. Первый шоурум появился в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-Сити". Автомобили Aurus объединили в себе самые передовые разработки и решения отечественной и мировой промышленности. Aurus был разработан по заказу Минпромторга легендарным конструкторским бюро НАМИ, которое проектировало первые отечественные автомобили в начале ХХ столетия.

