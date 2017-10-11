Проблема с "ВИМ-Авиа" решена, считают в Кремле

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В Кремле считают, что проблема с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" решена. Об этом в среду, 11 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, неполное служебное соответствие с министра транспорта Максима Соколова в связи с ситуацией вокруг перевозчика пока не снято, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что перевозки пассажиров чартерных и регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" полностью прекратятся с 16 октября.

Руководство авиакомпании обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший руководитель компании Александр Кочнев и главбух Екатерина Пантелеева находятся под домашним арестом.

По версии следствия, руководство "ВИМ-Авиа" продавало билеты на рейсы, осознавая, что компания не сможет осуществить перевозки: денег на покупку топлива и действующих контрактов на его поставку не было.

После разразившегося скандала президент РФ Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта РФ.

Подробнее о том, что произошло с перевозчиком, и как ситуация с "ВИМ-Авиа" отразится на рынке авиакомпаний, читайте в нашем материале.