Префекты округов и главы управ встретятся с москвичами в октябре

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Горожане встретятся с префектами округов и главами управ во второй половине октября.

125 встреч с главами управ состоятся 18 октября. С префектами 11 округов жители смогут пообщаться 25 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На встречах обсудят подготовку жилищно-коммунальных служб к работе в зимний период, проблемы несанкционированной торговли, вывоз брошенного автотранспорта и другие темы.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.