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Политика

11 октября 2017, 14:19

Порошенко прокомментировал заявление президента Чехии о продаже Крыма России

власть за рубежом

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Порошенко прокомментировал заявление президента Чехии продать Крым России. В частности, президент Украины не согласился с мнением Милоша Зеемана о том, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

"Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле", – заявил Порошенко на пленарном заседании ПАСЕ в среду в Страсбурге.

Ранее на этой неделе Зееман с трибуны ПАСЕ предложил решить вопрос с Крымом с помощью компенсационных выплат Украине в финансовой форме, или нефтью и газом.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий также отказался считать Крым предметом для сделки, отметив, что заявление президента Чехии Милоша Земана не выдерживает критики, сообщает "Интерфакс".

Ранее Милош Зееман заявлял, что возвращение Крыма Украине будет означать европейскую войну.

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