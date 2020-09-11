Кремль не обсуждает идею введения минимального гарантированного дохода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Идея минимального гарантированного дохода предметно пока не обсуждается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счет не ведется", – рассказал Песков.

Он добавил, что власти обладают большим количеством точек зрения от людей, которые обладают большим опытом и экспертными знаниями. Песков отметил, что эти инициативы находятся "на столе", однако не доходили до предметных обсуждений.

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил инициативу о введении в стране базового дохода для граждан. По его словам, под этим подразумевается минимальная сумма, которая выплачивается гражданину страны независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.

До этого член Совета Федерации Андрей Кутепов рассказал об идее установления в России базового дохода для безработных. Согласно инициативе, сумма пособия будет гарантировать минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.