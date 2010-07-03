Список подлежащих контролю наркотических средств предложили раширить

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В России могут расширить перечень подлежащих контролю наркотических средств. Проект постановления разработали в МВД, сообщает РИА Новости.

В список предлагается внести новые психоактивные вещества (НПВ) – семь синтетических каннабиноидов и их производных, а также фенкамин, фладрафинил, 3-HO-PCP и 3-OH-PCE.

В ведомстве отмечают, что эти вещества обладают побочными эффектами и токсикологическими свойствами при воздействии на организм.

Также перечень могут дополнить веществами группы фенилтропанов, опиоидных анальгетиков и фенилалкиламинов. Они не используются в промышленности, хозяйственной деятельности, научных и медицинских целях, однако свободно продаются на зарубежных интернет-ресурсах.

Ранее в Москве раскрыли аптеку, где сильнодействующие средства можно приобрести без рецепта. В соседних дворах жители постоянно находили шприцы для инъекций.