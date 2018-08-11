Астана исключила размещение военных баз США на Каспии

11 августа, 15:56
Фото: ТАСС/David Tanecek
Казахстан не будет размещать американские военные базы на Каспии, сообщил глава МИД страны Кайрат Абдрахманов. По его словам, речь лишь идет о транзите невоенных грузов в Афганистан, передает РИА Новости.
Так министр отреагировал на высказывания представителей некоторых СМИ и экспертов. Он отметил, что они не совсем владеют фактами о реальном положении дел.
Абдрахманов добавил, что подразумеваются коммерческие железнодорожные перевозки нелетальных грузов, необходимых для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана. При этом он подчеркнул, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран.
Он напомнил, что с 2010 по 2015 год этот транзит шел через территорию России, Казахстана и Узбекистана, и казахстанско-американское соглашение в этой области предусматривает те же условия, что действовали и в российско-американском соглашении. Астана лишь дополнила перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык.
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