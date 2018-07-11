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Политика

11 июля, 15:01

Кремль анонсировал встречу Путина и Макрона перед финалом ЧМ-2018

власть политика

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Эммануэль Макрон встретится с Владимиром Путиным в ходе визита в Москву на финале чемпионата мира по футболу, сообщает "Р-Спорт".

Информацию, что планируются контакты двух президентов, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Макрон с женой посетит финальный матч мундиаля, который пройдет в "Лужниках" 15 июля.

Накануне французский президент присутствовал на полуфинале в Санкт-Петербурге между сборными Франции и Бельгии. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу первых. На 51-й минуте решающий гол забил защитник Самюэль Юмтити.

Владимир Путин поздравил Макрона и всех французских болельщиков с победой их команды и выходом в финал чемпионата мира.

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