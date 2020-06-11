Возвращение Путина к обычному режиму работы не за горами – Песков

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Президент России Владимир Путин в скором времени вернется к обычному формату работы. С таким заявлением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Безусловно, это время не за горами. Нельзя исключать, что какие-то элементы нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут быть частично как-то использованы на различных уровнях в дальнейшем. Почему бы и нет", – приводит "Интерфакс" слова представителя Кремля.

Песков отметил, что работа в режиме видеоконференцсвязи помогает оптимизировать рабочий процесс. В частности, подобный формат позволяет оперативно связываться с представителями регионов.

При этом пресс-секретарь заявил, что точной даты возвращения российского лидера к очному формату общения с коллегами пока нет. Это решение глава государства должен принять лично.

Ранее Владимир Путин заявлял, что выход из ограничительных мер должен быть осознанным и спокойным. Он подчеркивал, что ситуация с COVID-19 в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако президент отмечал, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.