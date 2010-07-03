Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

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Генеральские звания получили несколько десятков военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС и СК, следует из указа президента.

Начальник главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов получил звание генерал-полковника внутренней службы, еще двое военнослужащих МЧС – звания генерал-лейтенанта и генерал-майора.

По двое офицеров МВД получили звания генерал-майоров внутренней службы и генерал-майоров юстиции. Начальнику ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергею Бачурину присвоено звание генерал-полковника полиции, а первому заместителю Следственного департамента МВД Николаю Патапене – звание генерал-лейтенанта юстиции.

Генеральских званий удостоены еще несколько десятков военнослужащих и сотрудников Росгвардии, МЧС и СК. В соответствии с указом в Минобороны появились по десять новых генерал-лейтенантов и генерал-майоров, а также один вице-адмирал и четыре контр-адмирала. В Росгвардии звания генерал-лейтенантов присвоены пятерым, а звания генерал-майоров 11 военнослужащим.

Пятеро человек в Росгвардии получили звания генералов полиции. Командующий Южным округом Войск национальной гвардии Олег Козлов стал генерал-полковником. Звания генералов таможенной службы получили четверо сотрудников Федеральной таможенной службы.

В СК пятерым сотрудникам дали звания генерал-майоров юстиции, одному – генерал-лейтенанта юстиции. Звания генерал-майоров внутренней службы получили двое офицеров Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник Государственной противопожарной службы.

В феврале глава государства накануне Дня защитника Отечества присвоил генеральские звания сразу 60 военнослужащим и силовикам. Больше всего новых генеральских звезд приобрели сотрудники министерства обороны – 27 человек.

Четырем высшим офицерам присвоили звания генерал-лейтенантов, двум – вице-адмиралов. Еще 14 офицерам присвоили первое генеральское звание – генерал-майор.

В МВД новые звания присвоили 12 генералам. Генеральские звания получили и шестеро офицеров Росгвардии и один из структуры МЧС. Помимо этого, новые звания присвоили семерым сотрудникам таможни и стольким же – Федеральной противопожарной службы.