Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Генеральские звания получили несколько десятков военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС и СК, следует из указа президента.
Начальник главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов получил звание генерал-полковника внутренней службы, еще двое военнослужащих МЧС – звания генерал-лейтенанта и генерал-майора.
По двое офицеров МВД получили звания генерал-майоров внутренней службы и генерал-майоров юстиции. Начальнику ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергею Бачурину присвоено звание генерал-полковника полиции, а первому заместителю Следственного департамента МВД Николаю Патапене – звание генерал-лейтенанта юстиции.
Генеральских званий удостоены еще несколько десятков военнослужащих и сотрудников Росгвардии, МЧС и СК. В соответствии с указом в Минобороны появились по десять новых генерал-лейтенантов и генерал-майоров, а также один вице-адмирал и четыре контр-адмирала. В Росгвардии звания генерал-лейтенантов присвоены пятерым, а звания генерал-майоров 11 военнослужащим.
Пятеро человек в Росгвардии получили звания генералов полиции. Командующий Южным округом Войск национальной гвардии Олег Козлов стал генерал-полковником. Звания генералов таможенной службы получили четверо сотрудников Федеральной таможенной службы.
В СК пятерым сотрудникам дали звания генерал-майоров юстиции, одному – генерал-лейтенанта юстиции. Звания генерал-майоров внутренней службы получили двое офицеров Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник Государственной противопожарной службы.
В феврале глава государства накануне Дня защитника Отечества присвоил генеральские звания сразу 60 военнослужащим и силовикам. Больше всего новых генеральских звезд приобрели сотрудники министерства обороны – 27 человек.
Четырем высшим офицерам присвоили звания генерал-лейтенантов, двум – вице-адмиралов. Еще 14 офицерам присвоили первое генеральское звание – генерал-майор.
В МВД новые звания присвоили 12 генералам. Генеральские звания получили и шестеро офицеров Росгвардии и один из структуры МЧС. Помимо этого, новые звания присвоили семерым сотрудникам таможни и стольким же – Федеральной противопожарной службы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.