Путин поручил установить федеральную доплату для сотрудников соцучреждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Президент России Владимир Путин установил дополнительные выплаты для сотрудников социальных учреждений. Они будут производиться с 15 апреля по 15 июля, отметил российский лидер в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.
"Повышенную нагрузку несут сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца", – отметил глава государства.
Уточняется, что размер данной выплаты составит до 60 тысяч рублей. Так, врачи, работающий в соцучреждениях, олучат доплату в размере 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если же они оказывают помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом, сумма выплаты составит 60 тысяч.
"Для социальных и педагогических работников среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 тысяч и 15 тысяч рублей", – пояснил он.
Путин добавил, что люди получат выплаты также за уже прошедший апрель.
Ранее сообщалось о том, что лаборанты, сотрудники поликлиник и скорой медицинской помощи в столице получат доплаты за работу с пациентами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция или подозрение на нее. Выплаты были назначены мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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