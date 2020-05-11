Путин поручил установить федеральную доплату для сотрудников соцучреждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин установил дополнительные выплаты для сотрудников социальных учреждений. Они будут производиться с 15 апреля по 15 июля, отметил российский лидер в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

"Повышенную нагрузку несут сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца", – отметил глава государства.

Уточняется, что размер данной выплаты составит до 60 тысяч рублей. Так, врачи, работающий в соцучреждениях, олучат доплату в размере 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если же они оказывают помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом, сумма выплаты составит 60 тысяч.

"Для социальных и педагогических работников среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 тысяч и 15 тысяч рублей", – пояснил он.

Путин добавил, что люди получат выплаты также за уже прошедший апрель.

Ранее сообщалось о том, что лаборанты, сотрудники поликлиник и скорой медицинской помощи в столице получат доплаты за работу с пациентами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция или подозрение на нее. Выплаты были назначены мэром Москвы Сергеем Собяниным.