РФ лидирует по количеству ежедневных тестов на COVID-19 – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия находится в лидерах по числу ежедневно проводимых тестов на выявление коронавиурсной инфекции. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

По словам главы государства, страна на порядок нарастила объемы тестирования на COVID-19 – с 2,5 тысяч до 170 тысяч. Путин отметил, что это один из самых высоких показателей в мире.

Российский лидер добавил, что дело не в цифрах, а в возможности выявлять болезнь на ранней стадий.

"В том числе у тех людей, у которых нет симптомов болезни. Это позволяет предоставить ее тяжелые последствия", – резюмировал президент.

На сегодняшний день в РФ провели уже более 5,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки в стране выполнили около 188 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 247 тысяч человек.

За последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 221 344 случаев COVID-19. За сутки умерли 94 человек, большинство из них в Москве – 56. За весь период скончались 2 009 человек. Выздоровели за сутки 5 495 пациентов. Всего же выписали уже 39 801 человека.