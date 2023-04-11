Песков назвал очередными утками сообщения о планах Египта поставлять ракеты РФ

Фото: kremlin.ru

Публикации западных СМИ о том, что Египет якобы хотел поставить России до 40 тысяч ракет, похожи на очередные утки, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям", – сказал он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Египет собирался отправить России до 40 тысяч ракет. В своей статье издание сослалось на данные американской разведки. По информации автора, египетский лидер Абдель Фатах Ас-Сиси, государство которого само зависит от помощи Вашингтона, якобы поручил сделать ракеты для тайной отправки в РФ.

Отмечалось, что есть документ от 17 февраля, в котором представлен разговор президента Египта с высокопоставленными военными чиновниками. В нем упоминаются планы поставок пороха и артиллерийских снарядов.



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