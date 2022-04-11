Путин и канцлер Австрии проводят переговоры в Ново-Огареве

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Владимир Путин проводит переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Ново-Огареве, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, встреча уже началась.
Начало беседы было запланировано на 15:00. Это первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года. Кроме того, Нехаммер стал первым лидером страны Евросоюза, который нанес визит в Россию после начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.
Ранее Песков заявил, что на переговорах будет поставлен вопрос оплаты российского газа. В то же время главной темой станет положение дел вокруг Украины.
До этого глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что встреча политиков пройдет без представителей СМИ. Как уточнил министр, поездкой канцлера в российскую столицу Австрия хочет воспользоваться как шансом, чтобы завершить "гуманитарный ад" на Украине.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Кремле назвали темы переговоров Путина и канцлера Австрии
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