Послание Путина парламенту будет "постковидным" – Песков

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Послание Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году будет постковидным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся", - заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что Путин может говорить о мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от кризиса, вызванного пандемией.

По словам Пескова, президент сам пишет послание парламенту и порой его дорабатывает до последних минут. Он подчеркнул, что бывают сенсационные заявления и для тех, кто готовит основные тезисы.

Представитель Кремля добавил, что глава государства в послании часто говорит неожиданные даже для высокопоставленных чиновников вещи.

"Разумеется, рождается вот этот объемный материал, объемный текст речи президента. Но как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы, которые потом во время оглашения те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слышат вместе с остальными", – сказал Песков.

Он также рассказал, что бывает и так, что никто не знает о содержании отдельных положений послания.

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.

Состав участников послания президента России Федеральному собранию прорабатывается, мероприятие пройдет очно. Он отметил, что участникам не придется проходить двухнедельный карантин, чтобы попасть на мероприятие.

Один раз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Послание включает политические, экономические и идеологические положения.