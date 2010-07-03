Главы управ встретятся с населением в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главы управ встретятся с жителями в апреле. Встречи запланированы на середину месяца.

Мероприятия с главами управ 125 районов Москвы пройдут в 19:00 в среду, 17 апреля. На встречах будут обсуждать темы по проведению в порядок территорий районов в весенний период, о проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дню Победы в Великой Отечественной войне, о пресечении несанкционированной торговли на территориях районов.

С подробным графиком встреч можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы. Встречи с жителями города проходят регулярно.