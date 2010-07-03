МИД призывает россиян отказаться от поездок в Судан

МИД РФ настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Судана по соображениям безопасности. Об этом заявила в четверг, 11 апреля, официальный представитель министерства Мария Захарова.
По ее словам, Москва рассчитывает, что политики и силовые структуры в Судане будут предельно ответственны и не допустят обострения ситуации.
"Мы призываем к урегулированию возникших внутрисуданских проблем мирными демократическим средствами на основе широкого национального диалога", – цитирует ТАСС Захарову.
Ранее сообщалось, что в Судане произошел военный переворот. Вооруженные силы объявили об отстранении от власти главы государства Омара аль-Башира, а также о роспуске Национального законодательного собрания. Армия взяла власть в стране под свой контроль на два года. Воздушное пространство страны закрыто на 24 часа. На ближайшие три месяца введен режим ЧС.
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