МИД призывает россиян отказаться от поездок в Судан

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МИД РФ настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Судана по соображениям безопасности. Об этом заявила в четверг, 11 апреля, официальный представитель министерства Мария Захарова.

По ее словам, Москва рассчитывает, что политики и силовые структуры в Судане будут предельно ответственны и не допустят обострения ситуации.

"Мы призываем к урегулированию возникших внутрисуданских проблем мирными демократическим средствами на основе широкого национального диалога", – цитирует ТАСС Захарову.

Ранее сообщалось, что в Судане произошел военный переворот. Вооруженные силы объявили об отстранении от власти главы государства Омара аль-Башира, а также о роспуске Национального законодательного собрания. Армия взяла власть в стране под свой контроль на два года. Воздушное пространство страны закрыто на 24 часа. На ближайшие три месяца введен режим ЧС.